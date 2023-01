Yvelines. Il menace de mort un chauffeur de bus et monte sur le capot de la voiture de police

Les policiers ont interpellé, samedi vers 20 heures rue Clément-Marot à Trappes (Yvelines) un homme qui venait de proférer des menaces de mort envers un chauffeur de bus.



Le mis en cause, âgé de 48 ans, avait été maîtrisé par des agents de sécurité avant l’arrivé des forces de l’ordre. A la vue des fonctionnaires, le quadragénaire a sauté sur le capot de leur véhicule et a tenté de prendre la fuite en donnant des coups de pieds à qui tentait de l’approcher.



Il a finalement été neutralisé et interpellé pour menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service publique et violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique.