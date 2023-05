Yvelines. Il jette ses meubles par la fenêtre du 3ème étage : l'homme est maîtrisé par la police

Craignant que l'homme attente à sa voie et mette en danger les autres habitants de l'immeuble, des policiers de la compagnie départementale d'intervention (CDI) ont été dépêchés sur place. Après avoir pris les mesures qui s'imposent en pareille situation, ils ont forcé la porte de l'appartement et sont parvenus à le maitriser sans difficulté.



Seul dans l'appartement, ce dernier a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et le SAMU. Son état a nécessité son transport vers un service hospitalier spécialisé.