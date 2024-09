Yvelines. Il est arrêté pour refus d'obtempérer et conduite malgré l'annulation de son permis

Lors des vérifications, il a été constaté que le permis de conduire du mis en cause avait été annulé. De plus, une fouille du véhicule a permis de découvrir une douzaine de cartons contenant des bonbonnes de protoxyde d'azote , un gaz hilarant dont l'usage détourné peut présenter un caractère dangereux pour la santé.Le jeune homme a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et conduite malgré l'annulation de son permis. L'origine du protoxyde d'azote et son utilisation feront l'objet d'une enquête.