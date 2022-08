Yvelines. Il écoute l’hymne russe et menace de mort trois ukrainiennes à Saint-Germain-en-Laye

Trois femmes de nationalité ukrainienne lui ont fait remarquer que « dans les circonstances actuelles ( l’invasion de l’Ukraine par la Russie) son comportement était totalement déplacé », relate une source policière.



Une remarque qui a fortement déplu à l’Achérois qui s’est brusquement emporté et a alors insulté copieusement et menacé de mort à plusieurs reprises les trois femmes, âgées de 37 et 41 ans et dont deux d’entre elles habitent la cité royale.



L’individu, qui avait plus de deux grammes d’alcool dans le sang, a été interpellé par les policiers du commissariat de Saint-Germain-en-Laye.