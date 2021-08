Yvelines. Il braque la voiture d’un policier sous la menace d’un couteau à Bois-d’Arcy

Le fonctionnaire, hors service, a immédiatement signalé les faits. Saisie de l’enquête, la sûreté départementale est parvenue à identifier et de localiser l’auteur du vol avec violences vers 20 heures.



Un dispositif d’interpellation a été mis en place qui a permis d’appréhender le mis en cause et de retrouver dans un même temps, à Saint-Cyr-l’École, le véhicule volé au policier six heures plus tôt.



Âgé de 33 ans, l’individu a été placé en garde à vue.