Yvelines. En infraction, le pilote d'une motocross refuse de s'arrêter à un contrôle à Mantes-la-Jolie

Vendredi 6 septembre vers 21 h 30, les forces de l’ordre sont intervenues rue Nungesser et Coli, dans le quartier du Val Fourré à Mantes-la-Jolie (Yvelines), pour contrôler un individu circulant sur une motocross de type "pocket bike". L’homme roulait sans équipements de sécurité (gants et casque), mettant en danger sa sécurité et celle des autres usagers.



Face aux injonctions des policiers, le pilote a refusé de s’arrêter et a pris la fuite en direction du quartier du Val Fourré. Une course-poursuite s’est engagée, mais les policiers sont parvenus finalement à l’intercepter au niveau d’un sentier menant à la rue Marc-Schwob. Interpellé, il a été aussitôt placé en garde à vue, tandis que son deux-roues, une moto de cross, a été saisi et mis en fourrière.