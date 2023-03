Yvelines. Disparition inquiétante de Fatima, 11 ans, à Saint-Germain-en-Laye

Le commissariat de police de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) a lancé, jeudi 9 mars, un appel à témoins afin de retrouver au plus vite Fatima Kone, dont la dispaition inquiétante est signalée depuis une semaine.



Agée de 11 ans, la jeune fille a été vue pour la dernière fois le jeudi 2 mars, vers 10 heures à la gare RER à Saint-Germain-en-Laye. Depuis, ses proches sont sans nouvelle d'elle.



Signalement : Fatima, de corpulence normale, mesure 1,60 m, a les cheveux noirs tissés et les yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un pantalon et d'un sweat rose, d'un manteau noir et de chaussures blanches et noires.



Toute personne qui viendrait a rencontrer l'adolescente ou qui disposerait d'éléments permettant de la localiser est invitée à contacter le commissariat de Saint-Germain-en-Laye au 01 39 10 91 00