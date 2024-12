Yvelines. Disparition inquiétante de Christian, 13 ans, à Chanteloup-lès-Vignes

Christian Avouzoa Ebede est âgé de 13 ans et a disparu depuis samedi 14 décembre vers 17 heures à Chanteloup-les-Vignes (Yvelines).Un appel à témoins pour disparition inquiétante de mineur est lancé par les services de police des Yvelines, qui diffusent son signalement.De corpulence mince, le jeune garçon, d’origine africaine, mesure 1,60 m , a les cheveux courts et les yeux marron. Il était vêtu lors de sa disparition d’un manteau style camouflage militaire, d’un jean noir et de chaussures noires.Toute personne disposant d’informations est priée de contacter le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine au 01 34 90 47 95