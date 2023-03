Yvelines. Disparition inquiétante d’un septuagénaire à La Celle-Saint-Cloud

Le commissariat de police de Versailles (Yvelines) a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d’un homme de 77 ans à La Celle-Saint-Cloud.



Le septuagénaire, Pierre Tesniere avait un rendez-vous médical le vendredi 10 mars à 14 heures. Son épouse l’avait déposé un peu avant place du docteur Berthet. Il devait rentrer à son domicile à pied à l’issue de la séance d’orthophonie qui s’est terminée à 14h20, a confirmé le médecin.



Ne le voyant pas revenir, son épouse a alerté vers 18h30 les services de police. Des recherches ont été entreprises immédiatement avec des chiens pisteurs et un drone équipé d’une caméra thermique. En vain.



Le septuagénaire n’avait sur lui que son portefeuille avec environ 70€ en liquide et sa carte bancaire, a indiqué l’épouse aux enquêteurs.



Signalement



L’homme de corpulence normale, mesure 1,72 m, a les cheveux courts grisonnants et les yeux bleus.



Il est vêtu d’un pantalon en velours marron, d’un manteau noir, d’un bonnet gris foncé. Il porte des lunettes de vue (montures bleues foncées).



Toute personne disposant des informations est invitée à contacter le commissariat de Versailles au 01 39 24 70 80 01 39 24 70 00.