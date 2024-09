Yvelines. Deux morts et six blessés graves, dont trois enfants, dans un accident de la route à Épône

Selon les premiers éléments de l’enquête, la vitesse excessive du véhicule sur une chaussée mouillée et non éclairée, pourrait être à l’origine du drame. La vitesse à l'endroit où s'est produit l'accident est limitée à 30 km/h.



Comme il est d'usage, des analyses toxicologiques vont être réalisées sur le conducteur pour vérifier la présence ou non d'alcool et de produits stupéfiants.



L'intervention a mobilisé huit véhicules de secours routier et une trentaine de sapeurs-pompiers, indique le service départemental d'incendie et de secours (Sdis78). Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes exactes de l’accident.