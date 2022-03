Yvelines. Deux hommes interpellés pour menaces avec arme à Poissy

Plus tard dans la journée, vers 14h30, toujours à Poissy, un différend entre deux voisins a amené la police à intervenir, place Savorgnan-de-Brazza.



Pour une cause qui reste à préciser, un homme de 43 ans a menacé un voisin de 57 ans avec un couteau et l’a frappé à plusieurs reprises à coups de poing.



L’auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue pour menaces avec arme et violences volontaires.