Yvelines. Deux hommes, armés de couteaux, se menacent réciproquement à la gare de Mantes-la-Jolie

Ce mercredi, vers 14 h 10, une rixe a éclaté à la gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines) entre deux hommes alcoolisés. Les deux individus se sont menacés réciproquement avec un couteau.



Des agents de la Suge (Sûreté ferroviaire) sont intervenus rapidement et ont interpellé les deux protagonistes qui ont été conduits au commissariat de police. Un couteau a été retrouvé sur place et l'un des individus a été légèrement blessé à la main.



Les mis en cause, âgés respectivement de 33 et 46 ans, ont été placés en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'altercation et les motivations des deux hommes.