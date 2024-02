Yvelines. Deux femmes l'invitent à boire un verre et lui soutirent sa carte bancaire et 350€ à Versailles

"Deux jeunes femmes, soupçonnées d'un vol en réunion avec arme, ont été interpellées mardi 6 février à Versailles (Yvelines).



Dans la soirée, peu avant 20 h 30, un homme contacte les services de police pour signaler qu'il a été victime du vol de sa carte bancaire. Il indique que les faits ont eu lieu dans un appartement de la rue de Montreuil, où deux inconnues l'avaient invité à venir boire un verre chez elles.



Selon ses déclarations, les deux femmes l'ont menacé avec un couteau pour lui soutirer sa carte bancaire ainsi que 350 €.



Les éléments fournis par la victime ont permis aux policiers versaillais d'identifier et d'interpeller les mises en cause, âgées l'une et l'autre de 21 ans.