Yvelines. Deux contrôleurs de la SNCF frappés par un voyageur irascible en gare de Versailles

Deux contrôleurs de la SNCF ont été victimes de violences de la part d'un voyageur lors d'un contrôle de billets à la gare de Versailles-Chantiers (Yvelines).



Les faits ont eu lieu ce lundi 5 décembre vers 18 heures. Deux agents de la Sûreté ferroviaire (SUGE) ont demandé à un usager de la ligne TER Paris - Argentan son titre de transport. Le voyageur a catégoriquement refusé de montrer les documents réclamés et s'en est pris aux contrôleurs qui ont été frappés violemment.



L'individu âgé de 22 ans et originaire de Versailles a finalement été maîtrisé et interpellé. Il a été placé en garde à vue pour "violences volontaires dans un moyen de transport public".



Très légèrement blessées, les deux victimes, âgées de 31 et 35 ans, ont été transportées à l’hôpital pour examen.