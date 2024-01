Yvelines. Deux collégiens violents dérobent le téléphone d’un enfant de 9 ans à Sartrouville

Deux adolescents de 14 et 15 ans s’en sont pris violemment à un enfant de 9 ans pour lui voler son téléphone portable. Les faits sont survenus lundi 8 janvier vers 13 heures à Sartrouville (Yvelines) devant un collège de la ville.



À l’heure de la sortie, un élève âgé de 9 ans a été abordé par deux plus grands qui l’ont frappé au visage et se sont emparés de son téléphone avant de prendre la fuite.



la très jeune victime, souffrant d’hématomes au visage est allé se réfugier au domicile d’une femme, laquelle a signalé les faits aux services de police. L’enfant a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et emmené à l’hôpital.



Dépêchées sur place, les forces de l’ordre ont interpellé les auteurs du vol qui ont été placés en garde à vue pour vol avec violences.