Yvelines. Deux cambrioleurs interpellés après un affrontement avec la police à Croissy-sur-Seine

Une patrouille de la police municipale, positionnée aux abords, a été avisée de la fuite du second individu et l'a intercepté alors qu'il s'était dissimulé derrière un buisson.



Les deux cambrioleurs, gantés, munis de talkies-walkies, de tournevis et chargés de bijoux, ont été placés en garde à vue.



La clé de contact d'une Citroën C4, trouvée sur l'un des mis en cause, a permis de localiser la voiture stationnée dans une rue adjacente. La fouille du véhicule a permis de découvrir un véritable attirail de cambrioleurs : une masse de chantier, un pied de biche, un grappin avec sa corde et un paquet de masques chirurgicaux.



L'étude d'un téléphone portable a révélé que les deux hommes se déplaçaient essentiellement à Argenteuil, Epinay-sur-Seine et dans le département des Hauts-de-Seine.