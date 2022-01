Yvelines. Deux ados interpellés après avoir dégradé un radar automatique à Versailles

Deux adolescents ont été placés en garde à vue ce samedi soir après avoir commis des dégradations sur un radar automatique implanté sur la D185, avenue des Etats-Unis à Versailles.



Lors des constatations, vers 20 heures, les policiers ont relevé des traces de rayures et un impact sur l’appareil.



Les auteurs, âgés de 16 ans et domiciliés à Versailles, ont été interpellés pour dégradations volontaires et entendus au commissariat de la ville.