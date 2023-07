Yvelines. Deux adolescents brûlés gravement après l’explosion d’une batterie de trottinette

Les deux adolescents ont été sérieusement brûlés. Le premier a été transporté médicalisé par le SAMU dans un centre hospitalier de la région escorté par des motards de la police nationale. Le second a été évacué par hélicoptère avec un pronostic vital engagé.



Deux autres jeunes gens de 18 et 20 ans ont été blessés, plus légèrement, et conduits vers l’hôpital Andre-Mignot au Chesnay. . « Il semblerait que le feu se soit déclaré suite à l’explosion d’une batterie de trottinette electrique qui chargeait sous un lit », indique une source policière.



Une enquête a été ouverte.