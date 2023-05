Yvelines. Des policiers visés par des jets de projectiles lors d'une interpellation aux Mureaux

La police a dû faire usage de grenades lacrymogènes et d'un lanceur de balles de défense pour disperser un groupe d'individus manifestement hostiles. La scène s'est déroulée ce mardi 16 mai, vers 22 heures, rue Louis Blériot dans le quartier des Musiciens aux Mureaux (Yvelines).



Les forces de l'ordre étaient intervenues, à l'origine, pour un vol de scooter. La victime ayant pu fournir une description précise du voleur, ce dernier a été rapidement repéré et interpellé par un équipage.



Dans le même temps, une trentaine de personnes se sont regroupées et ont disposé des poubelles au milieu de la chaussée pour entraver l'intervention des policiers. Visée par des jets de projectiles, une patrouille de la brigade anti-criminalité (BAC) a alors risposté en faisant usage de l'armement collectif.



Il n'y a pas eu de blessé parmi les fonctionnaires de police.