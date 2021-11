Yvelines. Des policiers attirés dans un guet-apens après une interpellation à Mantes-la-Jolie

Au même moment, une vingtaine de jeunes, hostiles, ont pris position face aux forces de l’ordre qui ont dû faire usage de grenades lacrymogènes et tirs de balle de défense pour les disperser. Un des mis en cause, âgé de 21 ans, a été interpellé pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique et placé en garde à vue.



Une dizaine de minutes plus tard, les policiers ont été appelés à retourner au même endroit suite à un appel signalant une odeur de gaz. Sur place, aucune fuite de gaz n’a été constatée mais les fonctionnaires, attirés dans un guet-apens, ont été visés par des jets de projectiles les obligeant encore une fois à riposter.



Cet affrontement n’a fait aucun blessé.