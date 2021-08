Yvelines. Des individus s'en prennent aux policiers lors d'une interpellation à Plaisir

Alors qu'elles procédaient à l'interpellation du conducteur, les forces de l'ordre ont été confrontées à une trentaine d'individus hostiles bien décidés à en découdre.



Les assaillants ont disposé des poubelles en travers de la chaussée et ont lancé des projectiles en direction des policiers. Ces derniers sont parvenus à quitter les lieux après avoir fait usage de l'armement collectif. Leur véhicule a cependant été endommagé par un caddie projeté sur la carrosserie.



Agé de 21 ans, l'automobiliste interpellé a été placé en garde à vue pour refus d'obtempérer et incitation à l'émeute et rébellion.