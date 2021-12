Yvelines. Déploiement de force à Poissy : le fusil était une arme factice de type « airsoft »

Déploiement de force ce mardi en début d’après-midi dans le centre-ville de Poissy (Yvelines). Une riveraine du boulevard de la Paix a contacté police secours, via le 17, pour signaler qu’elle venait de voir un homme déposer une arme dans un box.



Rapidement, plusieurs équipages de police ont débarqué sur les lieux et ont interpellé l’homme en question qui n’a opposé aucune résistance. Ce dernier, âgé de 23 ans et domicilié à Poissy a été emmené sous bonne escorte jusqu’au commissariat de Conflans-Sainte-Honorine.