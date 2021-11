Yvelines. Contrôlé avec plus de 2 600€ et des cocottes de cocaïne dans les poches à Mantes-la-Jolie

Dans le même temps, une perquisition a été effectuée au domicile de la mère du jeune homme : elle s’est révélée fructueuse puisque les enquêteurs ont mis la main sur 17,3 gr de cocaïne, 137,4 gr de résine de cannabis, une balance de précision et un couteau destiné à la découpe de la drogue.



Lors de son audition, le mis en cause a reconnu être un consommateur assidu de résine de cannabis et, selon lui, les produits saisis étaient destinés à sa consommation personnelle. Concernant les cocottes de cocaïne, il a affirmé les avoir découvertes fortuitement niant ainsi toute implication dans un quelconque trafic.



Les investigations se poursuivent, indique une source policière.