Yvelines. Colis suspect sur les voies à Versailles chantiers : les trains stoppés pendant 2 heures

La présence d’un colis suspect entre les voies ferrées B et C dans la gare de Versailles-Chantiers (Yvelines) a nécessité l’intervention, samedi vers 17 heures, de la police.



Comme l’exige la procédure en pareil cas, un périmètre de sécurité a été mis en place et le service de déminage de la sécurité civile a été sollicité.



Le trafic des trains a été évidement interrompu le temps de l’intervention, « entre 16h et 18h10 », précise une source policière. Le colis, en réalité un sac de 50 litres contenait rien de dangereux si ce n’est de bien inoffensifs vêtements.



La levée de doute effectuée par les démineurs, le trafic ferroviaire a pu reprendre normalement après plus de deux heures d’interruption.