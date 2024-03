Yvelines. Cet octogénaire a disparu depuis mardi à Magnanville, la police lance un appel à témoins

Un appel à témoins a été lancé, mercredi 27 mars, par la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN) des Yvelines, suite à la disparition inquiétante de René Trognon, âgé de 89 ans. Ce dernier a été vu pour la dernière fois hier, mardi, à 17 h 30 à Magnanville, près de Mantes-la-Ville. Les recherches n'ont pas permis de le retrouver à cette heure.



L'octogénaire, de corpulence normale, mesure 1,78 m, a les cheveux blancs et les yeux marron. Il était vêtu au moment de sa disparition d'un manteau vert foncé, d'une casquette bleue, d'un survêtement gris clair et de baskets blanches et bleues.



Toute personne disposant d'informations pouvant permettre de le localiser ou retrouver, est invitée à prendre contact au plus vite avec le commissariat de police de Mantes-la-Jolie, au 01 30 94 82 10.