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Tags : Bougival, Mantes-la-Ville, Yvelines

Yvelines. Cambriolages à Bougival et Mantes-la-Ville : trois interpellations

Dans les deux cas, les cambrioleurs présumés ont été placés en garde à vuie - Illustration


Publié le Dimanche 15 Novembre 2026 à 11:12

Trois suspects, dont deux adolescents de 14 et 15 ans, ont été interpellés samedi 14 novembre dans les Yvelines. Deux pavillons ont été visités par des cambrioleurs, à Bougival et Mantes-la-Ville, à quelques heures d’intervalle.



Yvelines. Cambriolages à Bougival et Mantes-la-Ville : trois interpellations
Les deux premiers suspects ont été appréhendés en pleine journée, rue du Haut-Murget, à Bougival. Vers 14 heures, un témoin a contacté Police-Secours pour signaler un cambriolage en cours dans une habitation. Une équipe de la brigade anticriminalité (BAC) s'est aussitôt rendue sur place.

À leur arrivée, les policiers ont aperçu deux individus qui s'apprêtaient à monter dans un véhicule. Ils leur ont barré la route avant de les interpeller sans incident. Les deux suspects, âgés de 14 et 15 ans, ont été pris en charge par les forces de l'ordre. Des constatations ont ensuite été effectuées dans le pavillon cambriolé.

Une vitre brisée à Mantes-la-Ville

Quelques heures plus tard, vers 23 heures, une nouvelle intervention a mobilisé les policiers, cette fois rue des Alliés, à Mantes-la-Ville. Un vol par effraction venait d'être signalé dans un pavillon.

Sur place, les gardiens de la paix en civil ont interpellé sans difficulté un homme de 22 ans. Leurs constatations ont permis de découvrir une vitre de fenêtre brisée, par laquelle le suspect aurait pu pénétrer dans l'habitation.

Au moment de son interpellation, aucun objet provenant du pavillon n'a été retrouvé en sa possession. Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat de Mantes-la-Jolie. 


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