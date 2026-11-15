Yvelines. Cambriolages à Bougival et Mantes-la-Ville : trois interpellations

Les deux premiers suspects ont été appréhendés en pleine journée, rue du Haut-Murget, à Bougival. Vers 14 heures, un témoin a contacté Police-Secours pour signaler un cambriolage en cours dans une habitation. Une équipe de la brigade anticriminalité (BAC) s'est aussitôt rendue sur place.



À leur arrivée, les policiers ont aperçu deux individus qui s'apprêtaient à monter dans un véhicule. Ils leur ont barré la route avant de les interpeller sans incident. Les deux suspects, âgés de 14 et 15 ans, ont été pris en charge par les forces de l'ordre. Des constatations ont ensuite été effectuées dans le pavillon cambriolé.