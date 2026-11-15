Versailles : un homme de 40 ans visé par des tirs de mortiers d’artifice

Un homme de 18 ans a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche, après des tirs de mortiers d’artifice dirigés vers une personne au stade de Porchefontaine.



Les faits ont été signalés vers 0 h 30, à Versailles (Yvelines). Un homme de 40 ans a contacté la police pour dénoncer des tirs de mortiers d’artifice dont il aurait été la cible.



Rapidement dépêchés sur place, les policiers ont identifié et interpellé sans incident l’auteur présumé, âgé de 18 ans. La victime, qui n'aurait pas été bblessée, s’est réservé la possibilité de déposer plainte.