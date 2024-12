Yvelines. Cagoules, gants, clés clonées : deux hommes interpellés à Versailles dans une voiture volée

Poursuivant leurs recherches, les policiers ont localisé deux individus dans une Renault Twingo stationnée non loin des lieux. Lors du contrôle, ces derniers portaient des gants et des cagoules, et étaient en possession de clés clonées permettant d’ouvrir et de démarrer différents véhicules.



Les suspects, deux hommes âgés de 19 et 20 ans, ont été immédiatement interpellés et placés en garde à vue. L’enquête devra déterminer leur implication dans un éventuel réseau de vols organisés, notamment en lien avec les objets retrouvés en leur possession.