Yvelines. Aux Mureaux, le cambrioleur d'une péniche filmé en direct par la caméra de vidéo-surveillance

Informée des faits, une patrouille du commissariat des Mureaux s'est rendue sur place, mais le voleur avait pris la fuite. Des recherches et une surveillance discrète sur le secteur ont finalement permis aux policiers de repérer un homme dont le comportement a attiré leur attention. Ce dernier, correspondant au signalement fourni par la victime, était en possession d'un sac rempli de téléphones, d'appareils photos et d'ordinateurs.



Dans l'incapacité de justifier la provenance de ce matériel, il a été interpellé sans incident et placé en garde à vue.