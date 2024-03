Yvelines. Aux Mureaux, la banquière refuse de lui donner de l’argent, il la menace de mort

Une employée de la Banque Postale, rue Paul-Doumer aux Mureaux (Yvelines) a été menacée de mort sur son lieu de travail. Les faits ont eu lieu vendredi en fin de matinée.



Un homme s’est présenté au guichet dans le but de retirer de l’argent. Pour une raison qui n’a pas été révélée, la banquière a refusé de satisfaire sa demande, provoquant une vive réaction de l’individu. Ce dernier a alors proféré des menaces de mort envers la guichetière et s’en est pris ensuite à l’agent de sécurité en lui portant un coup de poing au moment où ce dernier s’est interposé.



L’auteur des violences, âgé de 30 ans et domicilié aux Mureaux, a été interpellé par la police et placé en garde à vue pour menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service public.



L’employée a déposé plainte, ce qu’a refusé de faire le vigile.