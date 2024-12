Yvelines. Appel à témoins pour retrouver Hayat Jaafari, disparue depuis le 29 octobre

Un appel à témoins est diffusé par les services de police des Yvelines concernant la disparition inquiétante de Hayat Jaafari depuis le 29 octobre dernier.Hayat Jaafari mesure 1,70 mètre, a les cheveux longs et bruns, les yeux marron, et une silhouette mince. D’origine nord-africaine, elle présente un signe particulier : elle est édentée et éprouve des difficultés à s’exprimer en français.Sa tenue vestimentaire au moment de sa disparition n’est pas connue avec certitude, mais elle est susceptible d’être habillée d’un pantalon et d’un petit pull.Selon les premiers éléments, la trentenaire pourrait se trouver dans les Yvelines ou l’Essonne, bien que sa localisation exacte reste inconnue.Toute personne disposant d’informations est priée de contacter le commissariat de Plaisir aux numéros suivants :