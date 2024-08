Yvelines. Appel à témoin après la disparition de cet homme depuis une semaine

David Demonchy, 55 ans, est porté disparudepuis le 25 juillet, dans l'après-midi. Le commissariat de police de Plaisir, dans les Yvelines, diffuse depuis ce jeudi 1er août un appel à témoins pour disparition inquiétante.Signalement : le quinquagénaire est de corpulence normale (80kg), mesure 1,70 m et a les cheveux châtains. Il était vêtu d’un jogging noir et d’un polo gris lors de sa disparition et portait des baskets bleues.Signes particuliers : il porte une moustache et se déplace avec une canne.Toute personne disposant d’informations permettant de localiser cet homme doit contacter le commissariat de Plaisir au 01.30.07.71.82