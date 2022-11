Yvelines. Allongé sous une voiture, le voleur découpait le pot catalytique en pleine nuit à Versailles

Un équipage de la brigade anticriminalité (BAC) arrive le plus discrètement possible sur les lieux et surprend un homme allongé sous le véhicule : il est en train de découper le pot catalytique. Le suspect est interpellé en flagrant délit. Dans un sac de sport retrouvé à proximité, les policiers découvrent des outils dont une scie sabre.



Deux autres individus, des complices, sont repérés un peu plus tard dans une voiture stationnée dans la même rue : ils feignaient d'être en train de dormir. Ils sont également interpellés pour « tentative de vol en réunion ».



Tout ce petit monde est emmené au commissariat de Versailles pour être placé en garde à vue. L'un des derniers interpellés a été trouvé en possession du passeport du premier mis en cause.