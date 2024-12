Yvelines. Agression sexuelle dans un bus à Chambourcy : un homme interpellé et placé sous contrôle judiciaire

Une enquête de voisinage menée auprès des commerçants de Chambourcy, près de l’arrêt où le suspect avait pris le bus, a permis d’orienter les policiers vers un employé d’un restaurant indien local.



Le mis en cause a été formellement identifié par son employeur qui l’a désigné comme étant celui présent dans la vidéo. Ce dernier a précisé qu’il avait demandé à son employé de quitter son poste le jour des faits, celui-ci étant trop alcoolisé pour travailler.



Le 5 décembre 2024, le suspect, âgé de 52 ans et domicilié à Versailles, a été interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a invoqué une amnésie due à une consommation excessive d’alcool, mais confronté aux images de la vidéosurveillance, il a fini par reconnaître les faits. Il a présenté ses excuses, sans toutefois être en mesure de justifier rationnellement son comportement.