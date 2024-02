Yvelines. A six contre un, ils lui dérobent son téléphone portable à Vélizy-Villacoublay

Six adolescents âgés de 14 à 17 ans ont été interpellés jeudi 8 février en début de soirée, à Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Un peu plus tôt, ils ont agressé un jeune de leur âge dans la rue pour lui dérober son téléphone portable. Les faits se sont déroulés dans le secteur de l'avenue Roland-Garros, peu avant 19 h 30.



La victime, âgée de 17 ans, a déclaré aux policiers avoir été jeté au sol par une dizaine d'individus, dont un a tenté de l'étrangler pour lui voler son smartphone. Grâce au signalement qu'il a pu fournir, six des agresseurs ont été identifiés et interpellés pour vol avec violences en réunion. Ils ont été placés en garde à vue.

.