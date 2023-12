Yvelines. À Versailles, un faux vendeur de calendriers démasqué par de vrais éboueurs

Un faux éboueur a été démasqué par de vrais éboueurs à Versailles (Yvelines).



Les faits se sont déroulés ce jeudi 30 novembre peu avant 20 heures, boulevard de la Reine dans la cité royale. Un homme a contacté le commissariat de police pour signaler une bagarre entre trois hommes devant son domicile.



Une patrouille de la brigade anti-criminalité (Bac) a été dépêchée sur les lieux et a interpellé un homme de 49 ans qui faisait du porte à porte pour vendre des calendriers en se faisant passer pour un éboueur.



Démasqué par de vrais éboueurs, le quadragénaire a dû rendre des comptes à des derniers. Une rixe s’est alors ensuivie entre le faux et les deux vrais éboueurs.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour usage de fausse qualité.