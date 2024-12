Yvelines. A Versailles, un chauffeur de bus scolaire contrôlé positif aux stupéfiants et sans permis

Ce vendredi à midi, lors d’un contrôle routier sur la place d’Armes à Versailles (Yvelines), un chauffeur de bus a été interpellé pour des infractions graves.



Les policiers ont procédé au contrôle d’un autocar transportant 18 enfants et deux adultes. À cette occasion, ils ont constaté que le conducteur, un homme de 51 ans, ne disposait pas du permis de conduire requis pour ce type de véhicule (catégorie D). De plus, les tests salivaires ont révélé qu’il était positif aux produits stupéfiants.



Interpellé pour défaut de permis et conduite sous l'emprise de stupéfiants, le chauffeur a été conduit au commissariat de police où il a été placé en garde à vue. Les passagers du bus ont été pris en charge en toute sécurité, et une enquête a été ouverte.