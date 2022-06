Yvelines. A Trappes, des policiers en intervention visés par des projectiles

Une dizaine de minutes plus tard, square Léo-Lagrange, un équipage en sécurisation a dû faire usage de l’armement collectif après avoir été caillassé par un groupe d’individus hostiles.



Quelques instants plus tôt, l’attention des policiers a été attirée par un véhicule abandonné, moteur tournant, en pleine voie et dont les occupants se sont mêlés à une dizaine de personnes regroupés un peu plus loin.



Alors que les fonctionnaires se rapprochaient pour procéder à un contrôle, ils ont fait l’objet d’un jet de projectile. Ils ont immédiatement riposté avec une grenade lacrymogène. Aucun blessé n’est à déplorer.