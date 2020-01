Yvelines. A Rambouillet, un des cambrioleurs mis en fuite par un commerçant est arrêté en flagrant délit

Lors de la palpation de sécurité, les policiers découvrent sur lui un ordinateur portable et une somme de 750€ en petites coupures ainsi que de la menue monnaie. Il est établi que l’ordinateur appartient à une personne d’origine asiatique, dont le restaurant a été cambriolé un peu plus tôt.



Le cambrioleur présumé a été placé en garde à vue pour tentative de vol par effraction dans un local commercial en réunion et recel de vol.



Son complice est activement recherché.