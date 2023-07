Yvelines. A Poissy, il lance un cocktail Molotov sur une voiture de police devant le commissariat

Les faits se sont déroulés vers 19h30. Deux témoins présents à cet instant à l'intérieur du commissariat de Poissy ont indiqué aux fonctionnaires qu'un individu venait de jeter un cocktail Molotov sur le capot d'un véhicule de police stationné à proximité et qu'il avait pris la fuite. Un policier s'est emparé instinctivement d'un extincteur et a éteint le feu.



Dans le même temps, des équipages de la brigade spécialisée de terrain (BST) et de police secours se sont lancés à la poursuite de l'incendiaire qui a été rattrapé quelques un peu plus loin rue des Capucines.



Le jeune homme s'apprêtait à prendre la fuite au volant d'une Peugeot 208, quand il a été interpellé.