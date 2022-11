Yvelines. A Maisons-Laffitte, le sexagénaire frappe l'huissier de justice venu pour l'expulser

Un huissier de justice a été pris à partie alors qu'il intervenait au domicile d'un homme dans le cadre d'une procédure d'expulsion, à Maisons-Laffitte (Yvelines).



Les faits ont eu lieu ce jeudi 24 novembre, vers midi et demi, avenue Manuel. L'homme de loi s'est présenté au domicile d'un homme de 63 ans pour lui signifier son expulsion. Le sexagénaire a vivement réagi : il a d'abord arraché des mains le téléphone portable de l'huissier, âgé de 30 ans, qui était alors en communication et lui a asséné deux coups de poings au visage.



L'auteur des violences a été interpellé par la police et conduit au commissariat pour violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été placé en garde à vue.