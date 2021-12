Yvelines. A Limay, l'entrepôt détruit partiellement par le feu abritait des bateaux

Des moyens importants ont été engagés par le service départemental d'incendie et de secours cette nuit de vendredi à samedi, à Limay (Yvelines. Un incendie s'est déclaré vers 3 heures dans un entrepôt de 800 m2 abritant des bateaux et du matériel nautique ainsi que des produits chimiques, avenue André-Lecoq, en bordure de Seine.



A l'arrivée des secours, un partie du bâtiment était embrasé. Le feu qui menaçait de se propager a pu être maîtrisé après plus de deux heures d'efforts. Néanmoins une surface de 300 m2 a été totalement détruite.



L'élu de permanence s'est rendu sur place.



Une enquête a été ouverte par les services de police afin de déterminer précisément l'origine du départ de feu.