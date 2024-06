Yvelines. A Gargenville, trois gamins dépouillent un adolescent en le frappant avec des barres de fer

Sur place, trois individus l’attendaient et, sans plus d'explication, s'en sont pris à lui en lui portant des coups avec des barres de fer. Les agresseurs lui ont alors dérobé une sacoche, deux casquettes et une paire de chaussures, puis ont pris la fuite à pied en direction de la gare.



La description des auteurs fournie par l'adolescent a permis à la brigade anticriminalité de localiser et d'interpeller ces derniers, rue Charles-Robert, dans le secteur de la gare. Il s'agit de trois garçons âgés de 13 pour l'un et 14 ans pour les deux autres.



La victime a refusé d’être vue par les sapeurs-pompiers, elle a été conduite au commissariat pour être auditionnée sur le déroulement des faits.