Yvelines. A Coignières, une cliente dérobe des bijoux en or et menace les employés avec un couteau

Une femme de 28 ans a tenté de dérober des bijoux en or, sous les yeux des employés après les avoir menacés avec un couteau. La scène s'est déroulée ce lundi 28 août peu avant 19 heures, à Coignières (Yvelines).



Une cliente habituelle d'une boutique du centre commercial Le Forum de Coignières a demandé à voir des bijoux en or d'une valeur de 7 100€. Rien d'anormal, jusqu'au moment où elle est parvenue à les subtiliser. Elle a alors menacé avec un couteau les employés qui voulaient l’empêcher de sortir du magasin. Parvenant à prendre la fuite, la cliente indélicate a été rattrapée par ces mêmes employés, puis désarmée et maintenue sur place jusqu'à l’arrivée de la police.