Yvelines : 300 supporters réunis pour assister à un match de foot improvisé à Achères

Les forces de l’ordre sont intervenues, dimanche 10 janvier, en milieu d’après-midi, sur un terrain de football d’Achères (Yvelines) où 300 supporters étaient réunis lors d’un match de foot improvisé.



C’est un adjoint au maire qui a signalé les faits en raison des mesures sanitaires qui interdisent notamment les rassemblements.



Plusieurs équipages de policiers ont été dépêchés sur place, avenue de Saint-Germain, et ont eu la confirmation qu’un tournoi de foot se disputait entre des équipes d’Achères et de Carrières-sous-Poissy. La rencontre avait été organisée via les réseaux sociaux.



Un jet d’artifice a été lancé en l’air, ainsi que plusieurs fumigènes. Deux individus, âgés de 32 ans, ont été interpellés.