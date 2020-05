Violences urbaines : échanges musclés entre policiers et assaillants à Plaisir (Yvelines)

Les policiers répliquent alors avec leur armement collectif, dont des grenades de désencerclement, afin de faire reculer les assaillants. Ces derniers disposent alors des poubelles au milieu de la rue et prennent une nouvelle fois les fonctionnaires pour cible avec des cocktails Molotov et des mortiers.



Alors que des renforts arrivent, les forces de l’ordre sont contraintes de faire à nouveau usage de grenades et autres armes anti-émeutes pour disperser les individus hostiles.



Un dispositif de sécurisation a été mis en place dans le quartier. Après quoi, le calme est revenu. Bilan : un policier a été légèrement brûlé au niveau d’un doigt et un véhicule de la BAC a été endommagé par dix-sept impacts.