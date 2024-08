Une voiture fait des tonneaux sur la D925 à Manéglise : trois blessés, dont deux graves

Cette nuit de jeudi à vendredi, vers 3h du matin, les secours sont intervenus sur un accident de la route sur la D925 à Manéglise, en Seine-Maritime. Une voiture a fait des tonneaux. Dans le choc, l’un des passagers a été éjecté, les deux autres sont parvenus à sortir du véhicule par leurs propres moyens.



Le bilan définitif établi par les sapeurs-pompiers fait état de trois blessés une femme de 18 ans et homme de 25 ans, tous deux grièvement blessés et un homme de 19 ans, blessé léger.



Les trois victimes ont été transportées vers le centre hospitalier Monod, à Montivilliers, l'une d'entre elles par Dragon 76, l’hélicoptère de la sécurité civile.



La circulation sur la D925 a été coupée le temps de l'intervention des secours. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.



L'intervention a mobilisé 17 sapeurs-pompiers et 6 engins.