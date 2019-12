Une inconnue s’introduit illégalement dans l’enceinte militaire de Satory, à Versailles (Yvelines)

Une femme qui ne semblait pas avoir toute sa tête a été interpellée dans l’enceinte de la caserne de la gendarmerie mobile de Satory, où est basé le prestigieux GIGN (groupe d’intervention de la gendarmerie nationale), à Versailles (Yvelines).



L’intruse s’est introduite tranquillement samedi, peu avant 10 heures, en profitant du passage d’un véhicule et de l’ouverture de la barrière, boulevard du Maréchal Soult.



Le site militaire étant sous haute surveillance, la femme a été rapidement repérée et interpellée par les gendarmes. Elle a été remise aux services de police dont Satory est dans la zone de compétence et conduite au commissariat de Versailles.



Lors de sa tentative d’audition, elle a tenu des propos incohérents. Dépourvus de pièces d’identité, elle a été dans l’incapacité de donner son nom, son âge et son adresse. Elle a été transportée à l’hôpital pour examen.