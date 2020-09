Un radar automatique incendié cette nuit route de Pontoise à Vaux-sur-Seine (Yvelines)

Un radar automatique a été endommagé cette nuit de dimanche sur la D922 (route de Pontoise) à Vaux-sur-Seine (Yvelines).



Peu après deux heures du matin, un témoin des faits alerte police-secours, via le 17, pour signaler qu’il venait de voir des individus mettre le feu à un radar, avant de prendre la fuite en direction de Meulan-en-Yvelines. Le témoin ne pouvait fournir de précisions quant à la description des incendiaires et de leur véhicule.



Le feu a été maitrisé par les sapeurs-pompiers mais le radar a été dégradé et noirci par les fumées. Le service local de politique technique est venu sur place afin de procéder à des relevés de traces et d’indices.





Ce radar, en service depuis mai dernier, est installé sur la D922 entre le carrefour vers Vaux-sur-Seine et celui vers Menucourt.



L’enquête se poursuit.