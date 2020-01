Un piéton blessé grièvement par un véhicule qui faisait une marche arrière, à Sartrouville (Yvelines)

Un homme de 78 ans a été grièvement blessé par une voiture alors qu’il traversait la rue Saint-Exupéry à Sartrouville (Yvelines) ce samedi 4 janvier vers 17 heures.



Le septuagénaire a été percuté par un véhicule qui effectuait une marche arrière. Il était inconscient à l’arrivée des secours et présentait une importante plaie saignante au niveau de crâne. La victime a été transportée en urgence absolue sous escorte policière vers l’hôpital le plus proche.



La police a procédé aux constatations d’usage et a ouvert une enquête afin d’établir précisément le les circonstances de l’accident.